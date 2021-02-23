Disney+ Star Arrives Today: Disney VP Greg Mason Shares Everything You Need to Know

Disney+ made its debut in November 2019 and quickly proved why Disney is a safe bet to dominate the streaming service marketplace.
Priced at a reasonable $8.99 per month, Disney+ staked its claim as the exclusive streaming home for Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, and National Geographic. And starting today, Disney+ will also feature Star, a sixth brand tile which will offer viewers even more movies, TV series, documentaries, and exclusive content.
As of this morning, when subscribers open Disney+, they’ll have access to hundreds of films and TV shows through the Star tile. While all that new content is exciting, it’s also a lot to process. To help you navigate this new streaming offering, That Shelf sat down for a digital chat with Walt Disney Studios Canada’s VP of Marketing, Greg Mason.
We discussed what subscribers can expect from the new service, what titles are coming down the pipeline, and as always, the special collectible Greg keeps on his shelf.
In addition to our conversation, we’ve included a list of movies and TV series available through Star. For an in-depth discussion about Star, click here. And for a list of upcoming Disney+ programming highlights, click here.
GREG MASON INTERVIEW:
NOTE: This list of Star titles only applies to Canadian subscribers.
TV SERIES
10 THINGS I HATE ABOUT YOU
24
8 SIMPLE RULES
9-1-1
9-1-1: LONE STAR
ACCORDING TO JIM
ALIAS
ALONE TOGETHER
AMERICAN DAD
AMERICAN HOUSEWIFE
ANGEL
ASTRONAUT WIVES CLUB, THE
BABY DADDY
BENCHED
BETRAYAL
BEYOND
BLACKISH
BLESS THE HARTS
BLESS THIS MESS
BLOSSOM
BODY OF PROOF
BONES
BOONIES, THE
BORDERTOWN
BRICKLEBERRY
BROTHERS & SISTERS
BUFFY THE VAMPIRE SLAYER
BUNHEADS
BURN NOTICE
CAKE
CATCH, THE
CHANCE
CLEVELAND SHOW, THE
CODE BLACK
COMMANDER IN CHIEF
COUGAR TOWN
CRIMINAL MINDS
CRIMINAL MINDS: BEYOND BORDERS
CRIMINAL MINDS: SUSPECT BEHAVIOR
ELI STONE
ELLEN
EMERGENCE
EMPIRE
FAMILY GUY
FELICITY
FINDER, THE
FIREFLY
FIX, THE
FOR THE PEOPLE
FOSTERS, THE
FUTURAMA
GALAVANT
GCB
GENIUS
GHOST WHISPERER
GIFTED, THE
GLADES, THE
GLEE
GODFATHER OF HARLEM
GOOD TROUBLE
GRANDFATHERED
GREEK
GROWN-ISH
HARROW
HELSTROM
HILL STREET BLUES
HOMELAND
HOW I MET YOUR MOTHER
JANE BY DESIGN
KEVIN (PROBABLY) SAVES THE WORLD
KIDS ARE ALRIGHT, THE
KILLING, THE
KYLE XY
LAST MAN ON EARTH, THE
LAST MAN STANDING
LEAGUE, THE
LIE TO ME
LONG ROAD HOME, THE
LOVE, VICTOR
M*A*S*H
MAKE IT OR BREAK IT
MAN SEEKING WOMAN
MARVEL’S CLOAK & DAGGER
MAYOR, THE
MELISSA & JOEY
MICK, THE
MISTRESSES
MIXED-ISH
MOTHERLAND: FORT SALEM
MY NAME IS EARL
MY SO-CALLED LIFE
MY WIFE AND KIDS
NAPOLEON DYNAMITE
NEW GIRL
ORVILLE, THE
OUTMATCHED
PASSAGE, THE
PERCEPTION
PERFECT HARMONY
RAISING HOPE
RAISING THE BAR
REAL O’NEALS, THE
RED BAND SOCIETY
RESIDENT, THE
RESURRECTION
REVENGE
RIVER, THE
ROSEWOOD
SALEM
SAMANTHA WHO?
SCRUBS
SECRETS AND LIES
SINGLE PARENTS
SIREN
SLEEPY HOLLOW
SOLAR OPPOSITES
SONS OF ANARCHY
STATION 19
STITCHERS
STORY OF GOD WITH MORGAN FREEMAN, THE
STRAIN, THE
STUMPTOWN
TERRA NOVA
TERRIERS
TOUCH
TROPHY WIFE
TYRANT
UGLY BETTY
WAYWARD PINES
WHAT ABOUT BRIAN
WHISPERS, THE
WHITE COLLAR
WICKED CITY
X-FILES, THE
YOUNG & HUNGRY
MOVIES
12 ROUNDS
127 HOURS
13TH WARRIOR, THE
25TH HOUR
28 DAYS LATER
28 WEEKS LATER
500 DAYS OF SUMMER
9 TO 5
ABRAHAM LINCOLN: VAMPIRE HUNTER
ABSOLUTELY FABULOUS: THE MOVIE
ADAM (2009)
AIR UP THERE, THE
ALAMO, THE (2004)
ALIEN
ALIEN RESURRECTION
ALIEN VS. PREDATOR
ALIEN: COVENANT
ALIEN3
ALIENS
ALIENS VS. PREDATOR – REQUIEM
ALIVE
ALL ABOUT STEVE
AMELIA
ANNA AND THE KING
ANNAPOLIS
ANOTHER EARTH
ANOTHER STAKEOUT
ANTWONE FISHER
ANYWHERE BUT HERE
ARACHNOPHOBIA
ARMAGEDDON
ART OF GETTING BY, THE
A-TEAM, THE
AUSTRALIA
BABYLON A.D.
BACHELOR PARTY
BAD COMPANY (2002)
BAD COMPANY (AKA: TOOL SHED)
BAD TIMES AT THE EL ROYALE
BAGGAGE CLAIM
BANGER SISTERS, THE
BATTLE FOR THE PLANET OF THE APES
BATTLE OF THE SEXES
BEACH, THE
BEACHES
BEFORE AND AFTER (1996)
BEHIND ENEMY LINES (2001)
BELLE
BELOVED (1998)
BEST EXOTIC MARIGOLD HOTEL, THE
BEST LAID PLANS
BIG TROUBLE
BIG TROUBLE IN LITTLE CHINA
BILLY BATHGATE
BLACK NATIVITY
BLACK SWAN (2010)
BOOK OF LIFE, THE
BOOK THIEF, THE
BOOTMEN
BORAT: CULTURAL LEARNINGS OF AMERICA FOR MAKE
BENEFIT GLORIOUS NATION …
BOYS DON’T CRY
BRAVADOS, THE
BRIDGE OF SPIES
BRINGING DOWN THE HOUSE
BROADCAST NEWS (AKA: NACHRICHTENFIEBER)
BROKEDOWN PALACE
BROKEN ARROW (1996)
BROKEN LIZARD’S CLUB DREAD
BROWN SUGAR
BUBBLE BOY
BUFFY, THE VAMPIRE SLAYER
BULWORTH
BUSHWHACKED
BUTCH AND SUNDANCE: THE EARLY DAYS
BUTCH CASSIDY AND THE SUNDANCE KID
CALENDAR GIRLS
CAN YOU EVER FORGIVE ME?
CAN’T BUY ME LOVE
CASANOVA (2005)
CATCH THAT KID
CEDAR RAPIDS
CELTIC PRIDE
CHAIN REACTION
CHAIRMAN, THE
CHASING PAPI
CHRONICLE
CIVIL ACTION, A
CLEARING, THE
CLEOPATRA (1963)
CLOSER YOU GET, THE
COCKTAIL
COCOON: THE RETURN
COLD CREEK MANOR
COLOR OF MONEY, THE
COME SEE THE PARADISE
COMEBACKS, THE
COMMANDO (1985)
CON AIR
CONFETTI
CONVICTION
COOL DRY PLACE, A
CORKY ROMANO
COUNSELOR, THE
COURAGE UNDER FIRE
COUSIN BETTE
COYOTE UGLY
CRADLE WILL ROCK
CRAZY HEART
CRAZY/BEAUTIFUL
CRIMSON TIDE
CRUCIBLE, THE
CYRUS
DAMIEN – OMEN II
DANGEROUS MINDS
DARJEELING LIMITED, THE
DARK WATER
DATE NIGHT
DAWN OF THE PLANET OF THE APES
DAY AFTER TOMORROW, THE
DAY THE EARTH STOOD STILL, THE (2008)
DAY WATCH
DEAD POETS SOCIETY
DEAD PRESIDENTS
DEADPOOL
DECEIVED (1991)
DECEPTION (2008)
DEEP END, THE
DEEP RISING
DÉJÀ VU
DELIVERY MAN
DESCENDANTS, THE
DEUCE BIGALOW: MALE GIGOLO
DEVIL WEARS PRADA, THE
DEVIL’S DUE
DIE HARD
DIE HARD 2
DIE HARD WITH A VENGEANCE
DODGEBALL: A TRUE UNDERDOG STORY
DOM HEMINGWAY
DOUBLE TAKE
DOWN AND OUT IN BEVERLY HILLS
DOWN PERISCOPE
DRAGONBALL: EVOLUTION
DREAMING OF JOSEPH LEES
DRIVE ME CRAZY
DROP, THE
DUDE, WHERE’S MY CAR?
DUETS
EAST, THE
ED WOOD
EDGE, THE
ENCINO MAN
ENEMY MINE
ENEMY OF THE STATE
ENOUGH SAID
ESCAPE FROM THE PLANET OF THE APES
EVITA
EXODUS: GODS AND KINGS
FAMILY STONE, THE
FAR FROM THE MADDING CROWD (2015)
FATHER HOOD
FATHER OF THE BRIDE
FATHER OF THE BRIDE PART II
FAVOURITE, THE
FEVER PITCH
FIFTH ESTATE, THE
FINAL CONFLICT, THE
FIRELIGHT
FIRESTORM (1998)
FLIGHT OF THE PHOENIX (2004)
FLIGHTPLAN
FLY, THE (1986)
FOR THE BOYS
FRENCH CONNECTION II
FRENCH CONNECTION, THE
FRIGHT NIGHT
FROM HELL
FURY, THE
G.I. JANE
GARAGE DAYS
GARDEN STATE
GENTLEMEN BRONCOS
GIFTED (2017)
GODS MUST BE CRAZY, THE
GONE IN SIXTY SECONDS
GOOD DAY TO DIE HARD, A
GOOD MORNING, VIETNAM
GOOD SON, THE (1993)
GOOD YEAR, A
GOODBYE CHRISTOPHER ROBIN
GRAND BUDAPEST HOTEL, THE
GREAT WHITE HYPE, THE
GREEN CARD
GROSSE POINTE BLANK
GUILTY AS SIN
GUN SHY
HAND THAT ROCKS THE CRADLE, THE
HAPPENING, THE
HATE U GIVE, THE
HE GOT GAME
HEAT, THE (2013)
HERE ON EARTH
HIDALGO
HIDE AND SEEK
HILLS HAVE EYES 2, THE
HILLS HAVE EYES, THE
HISTORY BOYS, THE
HITCHCOCK
HITMAN
HITMAN: AGENT 47
HOFFA
HOLY MAN
HOPE FLOATS
HOPE SPRINGS (2003)
HOT CHICK, THE
HOT SHOTS!
HOT SHOTS! PART DEUX
I HEART HUCKABEES
I LOVE YOU, BETH COOPER
I ORIGINS
I THINK I LOVE MY WIFE
I, ROBOT
IDIOCRACY
IN AMERICA
IN HER SHOES
INDEPENDENCE DAY
INDEPENDENCE DAY: RESURGENCE
INSIDER, THE
INSTINCT
INTO THE GRIZZLY MAZE
INVENTING THE ABBOTTS
JENNIFER ́S BODY
JEWEL OF THE NILE, THE
JOHN TUCKER MUST DIE
JOHNSON FAMILY VACATION
JOY
JUDGE DREDD
JUNO
JUST MARRIED
JUST WRIGHT
KEEPING UP WITH THE JONESES
KING ARTHUR
KINGDOM COME
KINGDOM OF HEAVEN
KINGSMAN: THE SECRET SERVICE
KINSEY
KISS ME GOODBYE
KISSING JESSICA STEIN
KUNG POW: ENTER THE FIST
LADYKILLERS, THE
LAST DANCE (1996)
LAST KING OF SCOTLAND, THE
LE DIVORCE
LEAGUE OF EXTRAORDINARY GENTLEMEN, THE
LET’S BE COPS
LIFE AQUATIC WITH STEVE ZISSOU, THE
LIFE OF PI
LIKE MIKE
LITTLE MISS SUNSHINE
LITTLE MURDERS
LIVE FREE OR DIE HARD
LOGAN
LONGEST RIDE, THE
LOOKING FOR RICHARD
LOVE, SIMON
MAD LOVE (1995)
MAGUS, THE
MAN FROM SNOWY RIVER, THE
MARGARET
MARINE, THE
MARKED FOR DEATH
MARRYING MAN, THE
MARTHA MARCY MAY MARLENE
MARTIAN, THE
MASH
MASTER AND COMMANDER: THE FAR SIDE OF THE
WORLD
MAX PAYNE
MAZE RUNNER, THE
MAZE RUNNER: THE SCORCH TRIALS
ME AND EARL AND THE DYING GIRL
ME, MYSELF AND IRENE
MEDICINE MAN
MELINDA AND MELINDA
MEN OF HONOR
METRO
MIAMI RHAPSODY
MIGHTY MORPHIN POWER RANGERS: THE MOVIE
MIKE AND DAVE NEED WEDDING DATES
MILLER’S CROSSING
MISSION TO MARS
MISTRESS AMERICA
MONEY FOR NOTHING
MONKEYBONE
MOONLIGHT MILE
MORGAN
MOULIN ROUGE (2001)
MOUNTAIN BETWEEN US, THE
MR. DESTINY
MY COUSIN RACHEL (1952)
MY COUSIN RACHEL (2017)
MY COUSIN VINNY
MY FATHER THE HERO
MYSTERY, ALASKA
NAMESAKE, THE
NEED FOR SPEED
NEVER DIE ALONE
NEVER LET ME GO
NEWTON BOYS, THE
NIGHT WATCH (2006)
NIXON
NOISES OFF
NOTES ON A SCANDAL
NOTHING TO LOSE
NOTORIOUS
O BROTHER, WHERE ART THOU?
OFFICE SPACE
OMEN, THE (1976)
OMEN, THE (2006)
ONE GOOD COP
ONE HOUR PHOTO
OSCAR AND LUCINDA
OTHER SIDE OF THE DOOR, THE
OTHER SISTER, THE
OTHER WOMAN, THE (2014)
OUR FAMILY WEDDING
OUT TO SEA
PAPER TOWNS
PASSED AWAY
PATHFINDER (2007)
PATTI CAKE$
PATTON
PEARL HARBOR
PHENOMENON
PHONE BOOTH
PICTURE PERFECT (1997)
PLANET OF THE APES (1968)
PLANET OF THE APES (2001)
POLTERGEIST (2015)
POSEIDON ADVENTURE, THE
POST GRAD
POWDER
PREACHER’S WIFE, THE
PREDATOR
PREDATOR 2
PREDATOR, THE
PREDATORS
PRESTIGE, THE
PRETTY WOMAN
PRIMEVAL
PROMETHEUS
PROPOSAL, THE (2009)
PUPPET MASTERS, THE (ROBERT A. HEINLEIN)
PYRAMID, THE
QUILLS
QUIZ SHOW
RAISING ARIZONA
RAMONA AND BEEZUS
RAVENOUS
REBOUND
RECRUIT, THE
REIGN OF FIRE
RENAISSANCE MAN
REVENGE OF THE NERDS II: NERDS IN PARADISE
RINGER, THE
RISE OF THE PLANET OF THE APES
ROBIN HOOD (1991)
ROBIN HOOD: MEN IN TIGHTS
ROBOTS (2005)
ROCK, THE
ROCKER, THE
ROCKY HORROR PICTURE SHOW, THE
ROMANCING THE STONE
ROMY AND MICHELE’S HIGH SCHOOL REUNION
ROYAL TENENBAUMS, THE
RUBY SPARKS
RUSHMORE
RUTHLESS PEOPLE
SAVAGES, THE
SAY ANYTHING
SAY IT ISN’T SO
SCARLET LETTER, THE
SEA OF SHADOWS
SECOND BEST EXOTIC MARIGOLD HOTEL, THE
SECRET LIFE OF BEES, THE
SECRET LIFE OF WALTER MITTY, THE
SEPARATE LIES
SESSIONS, THE
SHADOW CONSPIRACY
SHALLOW HAL
SHANGHAI KNIGHTS
SHANGHAI NOON
SHAPE OF WATER, THE (2017)
SHINING THROUGH
SHOPGIRL
SIDEWAYS
SIEGE, THE
SIGNS
SILVER STREAK
SIMON BIRCH
SIMPLE TWIST OF FATE, A
SITTER, THE
SIX DAYS, SEVEN NIGHTS
SIXTH SENSE, THE
SLEEPING WITH THE ENEMY
SNATCHED
SOLARIS
SOMEONE LIKE YOU
SOUL FOOD
SOUND OF MY VOICE
SPEED
SPEED 2: CRUISE CONTROL
SPY
SPY HARD
STAKEOUT
STEP UP
STEP UP 3D
STOKER
SUMMER OF SAM
SUNSHINE (2007)
SUPER TROOPERS (2002)
SUPER TROOPERS 2
SURROGATES
SWEET HOME ALABAMA (Feature) (2002)
SWING KIDS
TABLE 19
TAKEN (2008)
TAKEN 2
TAKEN 3
TAKING CARE OF BUSINESS
TAXI (2004)
TERMINAL VELOCITY
THANK YOU FOR SMOKING
THAT THING YOU DO!
THERE’S SOMETHING ABOUT MARY
THIN RED LINE, THE (1999)
THIRTEEN (2003)
THIS MEANS WAR
THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING, MISSOURI
THREE FUGITIVES
THREE STOOGES, THE (2012)
TITAN A.E.
TOMBSTONE
TORA! TORA! TORA!
TOYS
TRANCE
TRANSPORTER 2
TRANSPORTER, THE
TRAPPED IN PARADISE
TRISTAN & ISOLDE
TRUE IDENTITY
TURBO: A POWER RANGERS MOVIE
UNBREAKABLE
UNDER THE TUSCAN SUN
UNSTOPPABLE (2010)
UP CLOSE & PERSONAL
V.I. WARSHAWSKI
VERDICT, THE
VERONICA GUERIN
VICTOR FRANKENSTEIN
VILLAGE, THE (2004)
VOLCANO (1997)
VON RYAN’S EXPRESS
WAITING TO EXHALE
WAITRESS
WAKING LIFE
WALK THE LINE
WALL STREET
WALL STREET: MONEY NEVER SLEEPS
WAR FOR THE PLANET OF THE APES
WAR HORSE
WAR OF THE ROSES, THE
WATCH, THE (2012)
WATER FOR ELEPHANTS
WATERBOY, THE
WAY WAY BACK, THE
WHAT’S LOVE GOT TO DO WITH IT
WHEN A MAN LOVES A WOMAN
WHITE MEN CAN’T JUMP
WHY HIM?
WILD (2014)
WILD HOGS
WILLIAM SHAKESPEARE’S ROMEO + JULIET
WILSON (2017)
WIN WIN
WON’T BACK DOWN
WORKING GIRL (1988)
X-FILES, THE
X-FILES, THE: I WANT TO BELIEVE
ZARDOZ
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